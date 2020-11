Légende du club, Sergio Aguero n’en est pas pour autant éternel. Si Jesus semble être le remplaçant logique de l’Argentin, les dirigeants mancuniens s’activent en coulisses pour faire débarquer Darwin Nuñez en Angleterre.

Recruté l’été dernier par Benfica pour 24 millions d’euros (en provenance d’Almeria), Darwin Nuñez est un avant-centre uruguayen de 21 ans. Très séduisant pour ces débuts au Portugal (cinq buts et six passes décisives en onze rencontres toutes compétitions confondues), le jeune sud-américain voudrait déjà plus de 50 millions d’euros.

Les dirigeants des Skyblues négocieraient d’ores et déjà avec Benfica pour finaliser ce transfert le plus vite possible avant que la concurrence ne soit trop féroce.