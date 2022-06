Ancien sélectionneur de l’équipe nationale d’Egypte, Hassan Shehata continue de suivre les Pharaons.

Invité par la chaîne Sada El Balad, celui qui a soulevé la CAN à trois reprises (2006, 2008 et 2010) a évoqué Mohamed Salah et son manque de réussite avec les Pharaons. Pour Shehata, bien qu’étant l’un des meilleurs joueurs du monde, l’attaquant de Liverpool n’a rien fait pour la sélection de son pays. « Salah est un grand joueur. Il a tant fait à l’étranger, et on parle de l’une des plus grandes stars du football mondial. Mais il n’a rien fait pour l’équipe nationale égyptienne, et il aurait dû faire plus« , a-t-il lancé à l’ancien joueur de l’AS Rome et de Chelsea. Mohamed Salah, il faut le rappeler, a échoué en finale des CAN 2017 et 2021 et a raté de qualifier l’Egypte pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.