Transféré de la Côte d’Azur au Hellas Vérone en Italie il y a quelques mois seulement, Adrien Tameze a parfaitement su trouver sa place dans le championnat.

Ancien milieu de terrain de l’OGC Nice, Tameze a réalisé une saison plus qu’honorable sous la tunique du Hellas et aujourd’hui sa cote sur marché est de plus en plus importante. Agé de 28 ans, le natif de Lille est dans le viseur de plusieurs écuries italiennes comme la Fiorentina, Naples et même Monza qui est de retour dans l’elite du football transalpin. Sous contrat avec Vérone jusqu’en 2024, il est aussi pisté par le Besiktas Istanbul en Sûper Lig. Sa valeur est estimée à 10 millions d’euros…