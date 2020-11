Actuellement sans contrat depuis deux ans et son départ forcé de MLS, l’ancien défenseur du PSG, le Néerlandais Gregory van der Wiel, a confié sur les réseaux sociaux qu’il souffrait de crises de panique et de dépression à cause de ses échecs professionnels.

Quatre ans après avoir porté les couleurs du PSG, le défenseur néerlandais Greg van der Wiel peine à retrouver son niveau d’antan et la motivation. Le joueur de 32 ans a révélé, dans un long texte sur Instagram, qu’il était en pleine traversée du désert. Depuis un an, le latéral droit, passé notamment par Fenerbahçe, Cagliari puis Toronto, est en dépression et subit de nombreuses crises d’angoisse. « C’est quelque chose qui a commencé quand je me détendais chez moi à Los Angeles. À ce moment-là, je ne savais pas ce qui m’arrivait, je pensais être victime d’une crise cardiaque. J’ai d’abord cru qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas physiquement. Mais avec différents hôpitaux et médecins, nous avons vérifié tout mon corps, et la conclusion était que tout fonctionnait de manière optimale. »

Van der Wiel explique que les raisons de son mal-être sont liées à ses échecs en carrière. « En tant que joueur de football professionnel, j’ai toujours eu la pression de montrer le meilleur de moi-même […] Après n’avoir pas toujours été pleinement heureux à Paris, après une année difficile à Istanbul et quelques mauvais mois à Cagliari, le plus gros choc émotionnel est venu lorsque j’ai été contraint de quitter le Toronto FC. »