Après le match nul 2-2 en Europa League face au Celtic Glasgow jeudi dernier, Christophe Galtier évoque l’avenir de Luis Campos.

En conférence de presse d’après match, le technicien français nous en dit un peu plus sur Campos qui pourrait bel et bien quitter le nord de la France et son rôle de directeur sportif.

« Je ne sais pas où en est la situation. J’ai des échanges avec mon président. Luis n’est plus présent sur le site depuis un certain moment. J’ai des échanges avec mon président sur la préparation des matches, sur l’effectif, l’état du vestiaire. Je n’ai pas d’informations de la part de Luis et je n’ai pas d’informations de la part de mon président concernant sa situation. Vous dire que ça ne me fait rien, ça n’est pas vrai. Mais on joue tous les trois jours, je suis focus sur l’effectif à ma disposition, sur les compétitions. J’espère que les choses vont s’arranger. Plus le temps passe plus il est difficile que les gens… C’est la nature humaine. Quand on prend des distances et qu’on laisse le temps s’installer, ce n’est jamais de bon augure. »