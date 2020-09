Même si l’Olympique Lyonnais sous l’aire Rudi Garcia est parvenu à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions, l’ex-entraîneur de l’Olympique de Marseille continue d’être critiqué. Jean-Michel Larqué, ancien capitaine de l’AS Saint-Etienne, a pris sa défense.

“La question c’est de savoir si Rudi Garcia sera toujours le mal-aimé à Lyon quoi qu’il fasse ? J’ai vu dans quel état il a pris ce groupe, puisque j’ai assisté au dernier match de Sylvinho, c’était le derby. Et cette équipe lyonnaise était complètement à la rue, à la dérive totale. Je n’avais rien compris, il n’y avait pas de projet de jeu. Rudi Garcia a mis du temps pour redresser cette équipe et c’est vrai que cette septième place en Ligue 1 est une tâche indélébile. Mais il faut quand même remarquer qu’il a fait de bonnes choses après le confinement, sans tomber dans l’exagération. Mais la première remarque quand il va sur OL-TV, c’est une question sur les jeunes. Quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu’il a la rage. Quoi qu’il fasse, j’ai malheureusement l’impression que Rudi Garcia est estampillé OM et donc adversaire de l’OL, et quoi qu’il fasse et dire qu’il sera donc toujours mal-aimé. J’espère le contraire pour lui, car j’aime bien Rudi“, a déclaré Jean-Michel Larqué sur RMC. Pas sûr que cela suffise à mettre fin aux critiques.