Jacques-Olivier Auguste est l’agent de Dimitri Payet. En 2011, le milieu offensif devait quitter Saint-Etienne pour rejoindre le PSG. Sur Téléfoot, l’agent du joueur de l’OM a expliqué pourquoi ce transfert n’est pas arrivé à son terme.

“Juste avant, vers le 27 juin 2011, on discute avec Alain Roche, il nous dit qu’à partir du 30 juin ce n’est plus lui le directeur sportif. Ensuite, c’était Leonardo. Comme on n’avait pas parlé avec Leonardo, on s’est dit que ce n’était pas bon. C’est ce qui a déclenché le non-transfert au PSG. Le directeur sportif actuel le voulait, mais le directeur sportif a changé, c’était pas la situation la plus « sécure » pour lui, donc ça ne s’est pas fait,” a indiqué l’agent du joueur. Payet avait finalement signé au LOSC cet été là.