Le PSG a appris ce lundi le test positif au coronavirus de Kylian Mbappé. Un coup dur pour Leonardo qui a réagi à cette annonce en passant un coup de gueule contre la Fédération Française de Football. Mais Didier Roustan a trouvé cette réaction exagérée.

“Si à chaque fois qu’il y a un petit quelque chose, Leonardo entre dans une fureur folle et se sent persécuté à ce point, quelque part je ne dis pas que ça me dérange, je dis qu’on a l’impression qu’il prend un marteau piqueur pour écraser une mouche.” a déclaré le consultant sur l’Équipe. “Même si dans le fond il a raison et il est dans son rôle ! Mais il faudrait qu’il passe au-dessus de certaines choses. Il peut s’en expliquer en interne, mais être furieux pour ça, je trouve ça indélicat. Je les sens un peu à cran en ce moment… Mais il doit y avoir des raisons pour ça.“