Ce n’est un secret pour personne : Thomas Tuchel et Leonardo ne s’entendent guère. L’entraîneur allemand aurait une botte secrète pour mettre le directeur sportif brésilien sur la touche.

C’est l’ancien président du PSG, Charles Villeneuve, qui fait cette révélation au micro d’Europe 1. « J’ai le sentiment que Tuchel joue avec des allumettes« , analyse celui-ci, en référence aux dernières sorties médiatiques de l’Allemand, critiquant de manière à peine voilée le travail de Leonardo au mercato. Il se murmure que ce dernier souhaite se séparer de Tuchel, qui sera en fin de contrat en juin prochain. Mais Villeneuve avance un tout autre scénario…

« On verra à Doha qui on choisira entre les deux, car cela se décidera là-bas. Leonardo n’est pas si bien vu, Tuchel est bien avec Neymar et c’est comme avoir Messi dans sa poche au Barça. »