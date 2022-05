Le samedi c’est soirée entre potes. Mais veillez à ne pas rentrer trop tard ou à ne pas consommer le verre de trop, car le lendemain matin vos collègues vous attendent de pied ferme, en forme et bien réveillés pour le débriefing dominical. Et en tant que capitaine d’équipe, vous aviez promis de professionnaliser la chose avec des points très précis comme le fait d’arriver toujours à l’heure aux matchs ou encore de fournir des maillots personnalisés à vos coéquipiers. Savez-vous où les acheter ? Avez-vous des devis à soumettre ? Autant de question que vos amis vont vous poser.

Avec le grand nombre de magasins d’articles de sport en ligne, il n’est pas toujours facile de choisir la tunique de foot parfaite. Que vous soyez un novice ou un vétéran chevronné, vous devrez investir dans un vêtement de haute qualité à un prix abordable. La qualité, la marque du maillot et les paramètres de personnalisation sont autant de facteurs à prendre en compte lors de l’achat d’un nouveau modèle. My Team est réputé en maillot de foot pour homme à petit prix et spécialisé dans la personnalisation des tuniques. Ce site propose tout type d’équipement : maillot, veste, sweat, parka, polo, coupe-vent, short, pantalon, chaussettes… Mais aussi des accessoires tels des sacs, des ballons, des chasubles, des gants de gardien, des sacs… Et la petite touche originale est sa proposition de vêtements pour différents profils du football. En effet, on y retrouve des maillots et des shorts pour arbitres, mais également des drapeaux de touche, montres d’arbitres, cartons jaunes, sifflets. Nous avons également la possibilité d’entrer dans la peau du dirigeant/manager avec entre autres la fameuse longue parka, que l’on retrouve notamment chez Jurgen Klopp par exemple, l’entraineur de Liverpool.

Comme nous l’avons évoqué précédemment, My Team propose des maillots à prix abordable, allant de 12 euros à 52 euros l’unité avec des dizaines de modèles à multiples coloris. Vous avez l’embarras du choix, avec des modèles à manches courtes et d’autres à manches longues qui sont disponibles pour hommes, femmes et enfants. De plus, la prise en charge et le service sont rapides ainsi que le suivi personnalisé, ce qui vous permet de communiquer facilement avec les équipes de My Team et de pouvoir exprimer précisément la requête souhaitée. Tous les ingrédients sont donc réunis pour construire une équipe de foot, ou de foot salle (presque) professionnelle avec vos amis. Grâce à My Team, vous avez donc l’occasion de vous procurer un matériel de la meilleure qualité possible, avec une multitude d’accessoires et d’équipements à votre disposition. Et tout ça à petit prix ! Si l’on compare avec les montants de la concurrence, vous ne pourrez pas y trouver des maillots de foot de la marque Nike à partir de 12 euros. C’est donc une parfaite occasion de fournir votre équipe de foot salle en équipementier sans que cela vous revienne trop cher. Par exemple, si vous êtes une équipe de 5 joueurs, cela vous reviendra uniquement à 60 euros pour 5 maillots. Idem au niveau des ballons et les shorts qui s’achètent à partir de 12 euros. Et n’oublions pas que My Team propose également une option de personnalisation des produits, qui sont pour la totalité de la marque Nike. N’hésitez donc et foncez faire affaire avec nous !

Quelques chiffres sur le foot salle

Inauguré en France au milieu des années 2000, le football en salle (également connu sous le nom de futsal, foot5, foot à cinq, et autres variantes) a rapidement gagné en popularité en loisir sportif.

Pendant près de dix ans, les Français se sont passionnés pour cette pratique, ce qui a entraîné une augmentation exponentielle du nombre de centres. Le secteur s’est davantage structuré suite à des mouvements de concentration, qui ont permis l’émergence de deux leaders : en 2014, les réseaux Soccer 5 et Urban Football ont fusionné pour former la marque UrbanSoccer, tandis qu’en 2016, Soccer Park et Le Five ont fusionné pour former la marque Le Five. Leur accès à des fonds d’investissement leur apporte un soutien financier important dans un domaine où les investissements sont assez importants.

En terme de loisir sportif : En France, le nombre de personnes qui fréquentent régulièrement ou occasionnellement le foot en salle est estimé à plus de 3 millions. Les établissements se développent pour permettre l’accès à des infrastructures de qualité ainsi qu’à des services annexes (restauration, animations, manifestations sportives, etc.) sur des horaires de longue durée (7 jours/7, amplitude horaire importante). En terme de pratique professionnelle : Le futsal est un sport de compétition qui compte aujourd’hui 30 000 joueurs licenciés et 5 000 équipes en France. La Fédération Française de Football, par le biais du Fonds d’Aide au Football Amateur, finance la construction de terrains de football en plein air. En 2022, on compte 255 complexes de foot en salle en France pour ce sport qui se développe et prend de plus en plus d’ampleur.