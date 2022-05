Entraîneur de l’AJ Auxerre Jean-Marc Furlan était forcément très satisfait après la victoire de son équipe ce dimanche soir aux tirs aux buts contre l’AS Saint-Etienne dans le match d’accession à la Ligue 1.

S’il est l’homme qui a fait remonter l’AJA dans l’elite, il a tout de même laisser planer le doute concernant son avenir à la tête de l’équipe pour la saison prochaine. “On verra, il faut que je discute avec monsieur Zhou (le propriétaire). Normalement je suis en fin de contrat, donc il faut que je discute. Oui ça me botte d’aller en Ligue 1. Même s’il y a des obstacles importants avec 4 descentes et la Coupe du monde en novembre et décembre. Cela peut aussi pénaliser certains clubs, selon comment on se comporte, et en fonction des internationaux. J’ai 5/6 joueurs qui sont capables, et il faut se renforcer pour être à la hauteur. » Confie le coach de 64 ans au micro de ‘Prime Video.’