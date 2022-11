Alors que la liste des joueurs retenus sera dévoilée par Didier Deschamps ce mercredi 09 novembre, à 20h, une majeur partie a déjà été divulguée.

Loin d’être un grand partisan d’une liste élargie à 26 joueurs, Didier Deschamps pourrait être poussé dans ses retranchements en raison des incertitudes qui planent autour de l’état physique de nombreux éléments chez les Bleus. Ainsi, une liste de vingt-cinq voire de vingt-six devrait être dévoilée. Une information de L’Equipe qui poursuit son analyse en cochant des noms tout en surlignant les zones d’ombres.

Au poste de gardien de but, Hugo Lloris conservera son statut de numéro 1 dans les cages de l’équipe de France alors que Mike Maignan, malgré ses pépins physiques, conserverait son rôle de suppléant. Opposé à Alban Lafont ou Alphonse Aréola, Steve Mandanda serait en ballotage favorable. Son expérience serait un atout non négligeable aux yeux de Didier Deschamps et son staff technique.

En défense, la place de Raphaël Varane serait assurée tout comme celles de William Saliba et Lucas Hernandez. Seule la position de Presnel Kimpembe serait fragilisée par ses récentes blessures. Sur les côtés, Théo Hernandez et Benjamin Pavard seront retenus, ainsi que Ferland Mendy. Jonathan Clauss, souvent appelé lors des derniers rassemblements, pourrait quant à lui rester figé sur la Canebière au contraire de Jules Koundé, dont le profil est particulièrement apprécié.

Au milieu de terrain, Didier Deschamps auraient d’ores et déjà retenus les noms d’Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni mais également celui de Youssouf Fofana. Si Guendouzi part avec une avance certain, il reste en ballotage avec Eduardo Camaving et Jordan Veretout.

Enfin, la ligne offensive serait la plus étoffée avec 7 joueurs retenus pour 3 postes. Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Christopher Nkunku auraient les faveurs de Didier Deschamps. Des révélations de L’Equipe qui mettent un terme à une majeur partie du suspense entourant l’avenir de l’équipe de France dont le titre de Champion du monde sera remis en jeu dès le 20 novembre prochain.