Pourtant en avance sur la concurrence, les protégés d’Igor Tudor pourraient bien manquer le prochain Mondial au Qatar.

Alors que Didier Deschamps dévoilera sa liste lors du JT de ce mercredi 09 novembre à 20h, il pourrait bien annoncer de mauvaises surprises pour ses chouchous olympiens. Sélectionnés lors des derniers rassemblements, Mattéo Guendouzi, Jonathan Clauss et Jordan Veretout pourraient se contenter de regarder la Coupe du Monde à la télé.

En effet, selon les informations dévoilées par L’Equipe, l’avenir chez les Bleus pourraient être bien délicats pour les protégés d’Igor Tudor. Le poste de latéral devrait réserver quelques surprises et la sélection de Jonathan Clauss est plus qu’incertaine. Concernant le milieu de terrain, Didier Descamps aurait d’ores et déjà retenu Youssouf Fofana, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot tandis que Jordan Veretout, Mattéo Guendouzi et Eduardo Camavinga se battront pour une place. Aucune certitude n’entourerait l’avenir des deux milieux olympiens chez les Bleus. Des doutes qui pourraient bien avoir été causés par les difficultés entrevues récemment par l’Olympique de Marseille, en championnat comme sur la scène européenne.