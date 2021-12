L’entraineur des Spurs de Tottenham, Antonio Conte a évoqué le mercato hivernal et il espère pouvoir renforcer son effectif durant cette intersaison.

Le technicien italien pense que les Spurs doivent passer à l’action sur le marché des transferts pour se montrer plus compétitifs. « J’attends d’avoir une réunion avec le club, de donner mon avis sur l’équipe et ce que je pense de notre situation. Après seulement deux semaines, j’ai dit que nous devions améliorer la qualité de cette équipe. Bien sûr, nous devons améliorer la qualité de cette équipe (…) Nous devons beaucoup travailler et essayer de construire et d’améliorer la qualité de notre effectif. » A-t-il déclaré devant la presse.