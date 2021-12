Capitaine du Paris Saint-Germain et international brésilien depuis bon nombre d’années, Marquinhos se sent comme un poisson dans l’eau et il ne serait pas contre finir sa carrière en France.

« Oui, pourquoi pas. On sait comment c’est le foot. Même si des fois tu veux rester toute ta carrière, ce n’est pas toujours possible. Il faut que tu sois bon d’abord pour jouer dans un club comme le PSG toute ta carrière. Il faut que tu sois vraiment au très haut niveau, c’est ce que je vais essayer de faire. Marqui » devrait bientôt prolonger jusqu’en 2026 ou 2027, pour le plus grand plaisir de tous les Parisiens. Rappelons qu’il a rejoint le championnat français en 2013 en provenance de l’AS Roma.