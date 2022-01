Titulaire ce dimanche en 16es de finale de la Coupe de France avec les Girondins de Bordeaux face au Stade Brestois, Jimmy Briand a poussé un coup de gueule logique contre les instances du football français.

Après la rencontre et la défaite totalement logique, le buteur girondin s’est confié et il a exprimé sa colère alors que l’équipe a été contrainte de jouer avec énormément de jeunes, suite à près de 20 cas de positifs de Covid. « La première chose que j’ai envie de dire, c’est qu’il faut féliciter ces jeunes parce que ce n’était pas simple pour eux. Je pense qu’ils ont répondu présent, on a fait avec nos armes, c’était eux, ils ont fait le boulot. On nous a, entre guillemets, obligé à jouer donc on a joué et on sort de cette compétition qui était importante pour nous. On a pu voir que ce soir c’était une mascarade, » a notamment lâché l’expérimenté attaquant de Bordeaux.