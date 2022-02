Si Tottenham s’est fait surprendre, ce n’est pas le cas de Liverpool et Crystal Palace qui étaient en balade ce soir.

La mauvaise opération de la soirée est signée Tottenham, piégé sur la pelouse de Burnley ce mercredi. Loin du niveau affiché face à Manchester City, les hommes d’Antonio Conte se sont incliné 1-0 sur un but signé Ben Mee (71′). Pas de problème en revanche pour Crystal Palace, qui a surclassé Watford. Malgré un but de l’ancien Toulousain Moussa Sissoko (18′), les Eagles se sont imposé 4-1 grâce notamment à un doublé de Wilfried Zaha (85′, 90′).

Dans l’autre match de la soirée, Liverpool a tué le suspense en première mi-temps face à Leeds. Avec deux penaltys transformés par Mohamed Salah (15′, 35′) et une superbe percée de Joël Matip (30′), les Reds sont rentré aux vestiaires avec un matelas de trois buts d’avance. En seconde période Sadio Mané (80′) va participer à la fête avec un doublé, et Virgil van Dijk va inscrire le but du 6-0.

Burnley 1 – 0 Tottenham

Watford 1 – 4 Crystal Palace

Liverpool 6 – 0 Leeds