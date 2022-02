Tout reste jouable au match retour après le nul de ce soir entre l’Atlético Madrid et Manchester United (1-1).

Quelle bataille ce soir au Wanda Metropolitano entre les Colchoneros et les Red Devils. Lancés par un but de Joao Felix dès la 7e minute de jeu, ce sont les hommes de Diego Simeone qui auront dominé la première mi-temps de la tête et des épaules. L’Atlético Madrid aurait même pu mener 2-0 mais la barre transversale va sauver David De Gea. Bousculés, Manchester United va bien réagir au retour des vestiaires. L’intensité était au rendez-vous et les coéquipiers de Cristiano Ronaldo vont être récompensés en toute fin de rencontre. D’une frappe croisée imparable, le jeune Anthony Elanga (80′) va s’offrir le but du 1-1.

Autant dire que le match retour s’annonce palpitant le 15 mars prochain à Old Trafford.