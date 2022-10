Pour son déplacement à Bournemouth, ce samedi en Premier League, Tottenham en se présente pas avec une équipe remaniée, comme pressenti.

Antonio Conte avait laissé entendre qu’il était davantage préoccupé par la « finale » de groupe de Ligue des Champions face à Marseille de mardi (21h) plutôt que par son match de l’après-midi. « En Premier League, on a encore beaucoup de matchs à jouer. Alors qu’en Ligue des Champions, on veut avoir plus de matchs à jouer, mais il y a une finale mardi et c’est la différence avec le match de samedi, a expliqué l’Italien. En Premier League, vous avez le temps de vous rattraper. Mais nous allons jouer une finale en Ligue des Champions. C’est pour ça que je dois prendre les meilleures décisions pour savoir qui est vraiment fatigué. Je ne veux prendre aucun risque. »

Mais c’était du bluff. Le manager italien a bien aligné sa meilleure équipe possible sur la pelouse de Bournemouth, avec notamment Son et Kane en attaque.