Mais quelle est kiffante cette équipe des Cleveland Cavaliers depuis l’année dernière. Dans une énorme victoire 132-123 au TD Garden de Boston, les gâchettes Donovan Mitchell et Caris LeVert ont complètement démonté la défense des Celtics. 41 points chacun : welcome to History !

A l’heure où vous lisez cet article, Marcus Smart (meilleur défenseur de la saison passée) doit encore cauchemarder des deux zinzins qui lui ont planté 82 points sur la truffe cette nuit. Dans une salle bostonienne enflammée comme à son habitude, les « underdogs » de ce début de saison se sont offert les finalistes sortant de l’an dernier. C’était pourtant pas gagné pour les hommes de l’Ohio qui comptaient 13 points de retard à la mi-temps. Heureusement pour le coach John-Blair Bickerstaff, le poste arrière est occupé par un certain Donovan Mitchell, un pétard ambulant venant tout droit de l’Utah qui a une appétence toute particulière pour faire trembler les défenses. « Spida » sur ce match c’est 41 points, 4 rebonds, 3 passes et un dunk assassin sur le museau du pauvre Luke Kornet. Si on savait Mitchell capable de faire péter les compteurs de cette manière, on n’imaginait pas vraiment Caris LeVert avoir des excès de violences tels quels. 41 pions avec un magistral 6/8 à 3 points et 7 caviars, ok Caris.

Deux joueurs de Cleveland qui scorent 40 points en un match, ça vous dit quelque chose ?

C’est une nuit historique pour le duo des Cavaliers puisque c’est la première fois que deux Cavs scorent 40 points chacun… en saison régulière. Et oui, un certain LeBron James et son lieutenant Kyrie Irving avaient planté des chiffres similaires lors des finales 2016 contre Golden State.