Auteur d’un magnifique début de saison avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messin pourrait bien être récompensé. Le club parisien voudrait lui offrir une prolongation de contrat, alors que son bail actuel court jusqu’en juin 2023.

Selon les dernières news de ‘l’Equipe’‘, le club de la capitale aurait chargé Luis Campos de convaincre la star argentine de signer un nouveau bail avant même de se rendre au Qatar afin d’y disputer la prochaine coupe du monde avec sa sélection. La Pulga réalise une très bonne première partie de saison avec des stats impressionnantes de 12 buts et 14 passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues.

Le média va même plus loj et explique que « Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi sont à la recherche du meilleur équilibre financier pour convaincre Messi de rester », alors que mentalement, la Pulga se sent désormais bien à Paris. L’axe de négociation porte donc désormais sur le sportif et l’argent. Plus de mal-être comme ça a pu être le cas la saison dernière. Côté joueur, on aimerait prendre son temps et d’abord disputer la Coupe du monde à fond avant de prendre sa décision concernant l’avenir. Affaire à suivre…