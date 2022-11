Le milieu de terrain international sénégalais de l’Olympique de Marseille Pape Gueye pourrait bien faire ses valises lors du prochain mercato hivernal. Il est cité parmi les joueurs qui sont susceptibles d’être transféré à l’OM.

Très très peu utilisé par l’entraîneur marseillais OIgor Tudor depuis le début de la saison, Pape Gueye pourrait bien aller voir ailleurs dans les prochaines semaines. Celui qui va très certainement participer à la Coupe du monde 2022 avec les Lions de la Téranga pourrait quitter le club olympien à son retour du Qatar. En effet, selon le ‘Phocéen’ il est dans le viseur de deux clubs anglais Leeds United et Southampton, ainsi qu’une formation européenne le FC Séville entraîné aujourd’hui par Jorge Sampaoli son ancien coach dans la cité phocéenne. Le joueur de 23 ans a disputé 11 matchs, 3 titularisations, 1 but). Gueye possède un contrat jusqu’en juin 2024 et sa valeur est estimée à 10 millions d’euros par ‘Transfermarkt.’