Hier soir, l’Olympique Lyonnais a décroché un précieux succès 1-0 sur la pelouse du Stade Raymond Kopa face au Angers SCO. Un match marqué par un contact entre Anthony Lopes et Romain Thomas en début de match.

Un contact très virulent qui provoque aujourd’hui l’indignation de beaucoup de monde sur la toile. Après la rencontre, le défenseur du SCO Romain Thomas est revenu sur cet épisode et ne trouve pas juste que le gardien lyonnais n’est pas reçu de carton mais aussi que l’arbitre ne siffle pas penalty sur l’action.

« Au moment où j’ai pris mon impulsion, j’ai ressenti une décharge dans le dos. Je ne sais même pas comment il est venu me dézinguer. Je ne suis pas du genre chochotte mais j’ai même cru que j’allais devoir sortir tellement j’avais mal. J’étais sûr que l’arbitre allait siffler »péno » ou au moins aller voir les images, confie le défenseur. Quand je me suis relevé, je n’ai rien compris. Pendant le match, j’ai eu l’impression que M. Delerue prenait de mes nouvelles. Mais ça ne sert à rien, c’est sur l’action qu’il fallait intervenir. » A expliqué l’Angevin après la rencontre. Une histoire qui va encore faire parler de l’attitude et des sorties parfois extrêmes du portier lyonnais.