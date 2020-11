Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain reçoit le RB Leipzig pour un gros choc dans cette Ligue des Champions.

Milieu de terrain du club allemand, Amadou Haïdara s’attend à un match très compliqué et pense que le Paris Saint-Germain sera au rendez-vous. Il se méfie du champion de France et pense qu’avec les présences de Mbappé et Neymar, la tâche sera encore plus difficile mais pas infaisable.

« Avant que l’on marque, le PSG était vraiment bien en place. Ils nous ont fait du mal. Je pense que s’ils avaient marqué le penalty, ça aurait été différent. On a mal commencé, mais on est restés solides et quand on a marqué, on s’est tous dit : on peut le faire. C’est vrai qu’il leur manquait de grands joueurs comme Mbappé et Neymar. On sent bien que quand les deux sont là, c’est un autre match et on va devoir élever encore notre niveau s’ils sont là. » A déclaré le joueur du RB Leipzig en conférence de presse d’avant match.