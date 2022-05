Chelsea verra deux de ses défenseurs centraux partir le mois prochain à l’expiration de leur contrat. Antonio Rudiger et Andreas Christensen quittent Stamford Bridge en tant qu’agents libres, et les Blues se penchent maintenant sur le défenseur parisien Presnel Kimpembe pour les remplacer.

La presse britannique rapporte que le club de Premier League a listé Presnel Kimpembe, le défenseur central du Paris Saint-Germain. Le joueur de 26 ans a connait évidemment l’actuel manager de Chelsea, Thomas Tuchel, et a joué aux côtés de Thiago Silva. Le fait qu’il ait joué avec le défenseur brésilien le place en tête des autres cibles que Chelsea pourrait convoiter cet été. D’autant que le PSG a besoin de remanier son effectif, et un changement dans la défense pourrait être nécessaire après la débâcle et les mésaventures qui l’ont accablé cette saison.

Presnel Kimpembe, sous contrat jusqu’en 2024, est estimé à une valeur marchande de 40 millions d’euros. Cependant, avant que Chelsea puisse poursuivre un joueur, ils ne peuvent pas préparer de manière adéquate le mercato estival tant que les nouveaux propriétaires du club ne prennent la relève de Roman Abramovich, car les discussions restent continues.