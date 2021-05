L’instance du football européen souhaite sanctionner les clubs fondateurs de la Super League mais ces derniers ne vont pas s laisser faire et pourrait attaquer l’UEFA en justice.

Alors que le Real Madrid, la Juventus Turin et le FC Barcelone pourrait être exclus de la Ligue des Champions et recevoir une lourde amande financière pour avoir lancé la création d’une Super League Européenne. Ils publient un communiqué où ils déclarent la guerre à l’UEFA : « Le F.C. Barcelone, la Juventus et le Real Madrid souhaitent exprimer leur rejet absolu de la coercition insistante que l’UEFA exerce sur trois des plus grandes institutions de l’histoire du football. Il est également alarmant de constater que cette attitude s’exprime au mépris flagrant des décisions des tribunaux, qui se sont déjà prononcés clairement en avertissant l’UEFA de s’abstenir de toute action contre les clubs fondateurs de la Super League tant que la procédure judiciaire est en cours. Par conséquent, l’ouverture d’une procédure disciplinaire par l’UEFA est totalement incompréhensible et va directement à l’encontre de l’État de droit que nous, citoyens de l’Union Européenne, avons démocratiquement construit. En outre, cela constitue un manque de respect envers l’autorité des tribunaux », menacent la Juve, le Real et le Barça. Une référence à la procédure disciplinaire ouverte par l’UEFA mardi et qui pourrait aboutir à des sanctions. »

Se serait un véritable coup de tonnerre de voir ces trois clubs historiques exclus de la Ligue des Champions, affaire à suivre …