Les Strasbourgeois vivent un rêve éveillé en cette saison de Ligue 1. En plus de jouer les plus hautes marches du classement, le RCSA est actuellement sur une série de 9 matchs sans défaites, soit à 5 matchs de son record de 14.

Le club ne s’attendait certainement pas à vivre une saison aussi remarquable en début de saison. 15èmes à la fin de la saison dernières, les Strasbourgeois se trouvent aujourd’hui à la quatrième place de Ligue 1, et figurent comme un grand candidat pour une place européenne la saison prochaine, à sept journées de la fin de la saison. Malgré un nul concédé dans les dernières minutes hier face à Lyon, Strasbourg maintient son classement mais il faudra tout de même se méfier de Nice (5e) et Monaco (6e) en embuscade. D’ailleurs, ce match nul signait le neuvième match consécutif du club sans défaite (5 victoires, 4 nuls), et le record du club est détenue par l’équipe d’un certain Franck Leboeuf, en 1993, qui avaient résisté 14 rencontres sans s’incliner. Alors, à sept matchs du terme de a saison, les Strasbourgeois pourront-ils briser ce record ? Dites-nous ci-dessous !