Malgré le faux pas des Blues à Stamford Bridge, Thomas Tuchel croît encore au miracle.

De passage en conférence de presse ce lundi, à la veille du quart de finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea, Thomas Tuchel a fait le point sur les chances des Blues. Même s’il reconnaît qu’une montagne attend ses joueurs après la défaite 3-1 à domicile, le technicien allemand garde une petite lueur d’espoir.

« Nous n’avons pas beaucoup de chances, compte tenu de ce qui s’est passé lors du premier match, de la compétition, du rival et du stade. C’est très peu probable (de se qualifier, ndlr), mais ça vaut la peine d’essayer. Essayer, c’est être à 100% et chercher notre limite. Demain (mardi), ce sera une super soirée. Le défi est incroyablement difficile, mais nous avons le droit de rêver. Parfois, il est important d’imaginer des choses et de rêver. C’est le sport et la beauté du sport, tout peut arriver. »