Capitaine de l’Olympique de Marseille au début de la saison, Steve Mandanda a vite été replacé sur le banc suite aux excellentes performances de Pau Lopez. Une concurrence qui lie deux hommes qui s’entendent à merveille.

Débarqué cet été à l’Olympique de Marseille en provenance de l’AS Roma sous la forme d’un prêt payant de 720 000 euros assorti d’une option d’achat, Pau Lopez a plus que convaincu. Parti pour être à la lutte avec Steve Mandanda, l’Espagnol a rapidement fait taire la concurrence tant ses performances ont impressionné. Une place gagné au forceps que confirme Pau Lopez.

« Des garanties sur mon temps de jeu ? Non, non. Quand je suis arrivé, Longoria m’a dit qu’il y avait Mandanda et moi au poste de gardien, que Sampaoli allait décider. Pour moi, c’est un défi, s’entraîner tous les jours avec Mandanda c’est incroyable. Pour l’OM c’est une légende. Mandanda a joué très bien ici pendant beaucoup de saisons. La relation avec lui est très bonne. Pour moi, c’est fantastique« , a confié Pau Lopez dans des propos accordés à RMC.