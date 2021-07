Pour la presse italienne, Raheem Sterling et Jorginho sont les deux seuls joueurs à pouvoir empêcher Lionel Messi de remporter un 7e Ballon d’Or cette année.

Alors que les finales de l’Euro et de la Copa América auront lieu ce week-end, plusieurs favoris pour le prochain titre de Ballon d’Or se dessinent. Si les Français Kylian Mbappé, Karim Benzema ou encore N’Golo Kanté semblaient avoir une chance de prétendre au Graal cette année, leur élimination prématurée en huitièmes de finale de l’Euro a totalement changé la donne. Aujourd’hui, la star du FC Barcelone Lionel Messi semble partir avec une longueur d’avance sur ses prétendants. Il sera même archi-favori selon la Gazzetta dello Sport s’il parvient à faire tomber le Brésil de Neymar dans la nuit de samedi à dimanche (2h du matin) et qu’il ramène la Copa América en Argentine, 28 ans après la dernière.

Mais des favoris pour le Ballon d’Or, il y en aura également sur la pelouse de Wembley dimanche soir (21h) lors de la finale de l’Euro entre l’Angleterre et l’Italie. Toujours selon la Gazzetta dello Sport, Raheem Sterling et Jorginho sont deux sérieux prétendants au titre de meilleur joueur de l’année en cas de victoire ce week-end. Le premier, champion d’Angeterre avec Manchester City réalise un Euro absolument fantastique. Auteur de trois buts et une passe décisive, il était encore impliqué sur les deux buts des Three Lions mercredi soir face au Danemark (2-1). Le second, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, fera partie dimanche soir des 5 Blues pouvant prétendre au doublé C1-Euro, avec son compatriote Emerson et les trois Anglais Mason Mount, Ben Chilwell et Reece James.

Le média italien, qui garde tout de même une pièce sur le duo Lionel Messi-Cristiano Ronaldo (qui cumulent déjà 11 récompenses à eux deux), estime que Sterling ou Jorginho doit remporter le Ballon d’Or cette année en fonction du résultat de la finale de l’Euro 2020.