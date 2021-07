Dans la nuit de samedi à dimanche (2h du matin), le Brésil de Neymar retrouvera l’Argentine de Lionel Messi au stade Maracanã pour une finale de Copa América qui s’annonce explosive.

Tenant du titre, le Brésil devra faire sans le buteur de Manchester City, Gabriel Jesus, exclu en quart de finale contre le Chili (1-0) pour un impressionnant coup de pied dans le visage de son adversaire. Les Parisiens Marquinhos et Neymar seront bien au rendez-vous, tout comme le Lyonnais Lucas Paqueta, particulièrement en vue depuis le début de la compétition.

En face, l’Albicéleste sera emmenée par un Lionel Messi en grande forme. Meilleur buteur (4) et passeur (4) de la Copa América pour le moment, le sextuple Ballon d’Or espère bien remporter le titre de champion d’Amérique du Sud pour la première fois de sa carrière. L’Argentine n’a plus gagné de Copa depuis maintenant 28 ans. L’occasion pour la Pulga d’entrer un peu plus dans la légende.

Les compositions d’équipe probables :

Brésil : Ederson – Danilo, Marquinhos, Silva, Sandro – Fred, Casemiro – Richarlison, Paqueta, Everton – Neymar

Argentine : E.Martinez – Molina, Pezzella, Otamendi, Tagliafico – De Paul, Paredes, Lo Celso – Messi, L.Martinez, Gomez