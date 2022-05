Dans une interview accordée à Prime Vidéo, Martin Terrier, qui est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Stade Rennais, a confié son envie de rester en Bretagne la saison prochaine avec l’optique de disputer la Ligue des Champions.

Martin Terrier réalise la meilleure saison de sa carrière. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est devenu un véritable cadre du Stade Rennais. Dans une interview accordée à Prime Vidéo, l’ailier gauche, a confié son envie de poursuivre avec le club breton dans l’optique de disputer une compétition européenne et notamment la Ligue des Champions.

« On verra comment ça se passe en fin de saison, mais je suis sous contrat jusqu’en 2025. Je suis épanoui ici, je suis content d’être là. Ce qui est sûr, c’est que c’est une saison fantastique sur tous les points de vue car on prend beaucoup de plaisir et on produit un beau football. On bat des records en termes de points, de nombre de buts marqués. Ce sont de bonnes choses et c’est prometteur pour la suite », a déclaré l’ancien Lyonnais dans un entretien accordé à Prime Video.

Depuis le début de la saison, Martin Terrier a joué 41 matchs toutes compétitions confondues pour 21 buts et 5 passes décisives. Le Stade Rennais, qui est actuellement quatrième avec 62 points compte trois points de retard sur l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille, deuxième et troisième du championnat.