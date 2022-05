Leader de l’équipe Cofidis sur le Giro 2022 qui a débuté ce vendredi, Guillaume Martin considère cette nouvelle compétition comme étant un vrai défi. Un défi qu’il compte bien relever avec brio.

Le grand leader de l’équipe Cofidis a envoyé un message très clair et il veut faire un grand Giro 2022. « L’Italie attire, c’est un beau pays. L’art de vivre italien est reconnu, on est bien reçu. Il y a toute une atmosphère assez sympa. C’est la première fois vraiment que je pouvais faire le Giro, il y avait toujours des bonnes raisons. J’ai bientôt 29 ans, j’ai besoin de nouveaux défis dans ma carrière. Le Giro en est un, c’est un parcours qui me convient très bien avec peu de contre-la-montre. » Explique le Français qui dispute la 105e édition du Giro cette année. Cet après-midi, Martin sera attendue pour la deuxième étape du Tour d’Italie avec un contre-la-montre de 9 kilomètres dans les rues de Budapest.