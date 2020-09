Le Stade Rennais et Puma ont dévoilé le troisième maillot du club qui sera utilisé pour les matches de Ligue des Champions cette saison.

Après avoir dévoilé les maillots domicile et extérieur des Rouge et Noir, PUMA présente le troisième ensemble du club. Une tenue spéciale qui célèbrera la première participation du club breton aux phases de groupe de la Ligue des Champions. Ce troisième maillot vient clôturer une série d’hommage rendue par l’équipementier à la ville de Rennes et son club de football. Le maillot est à retrouver ci-dessous dans la vidéo.