Lionel Messi va-t-il quitter le FC Barcelone ? C’est la question que tout le monde se pose. Le père du joueur, Jorge Messi sort du silence et représente son fils.

Ce vendredi, l’entourage de la “Pulga” a rencontré la direction du FC Barcelone et nous donne des nouvelles de cette affaire. Par le biais d’un communiqué, il a été très clair concernant l’avenir de son fils. Si le club veut faire jouer la clause du joueur évaluée à 700 millions d’euros, Messi souhaite partir librement comme le précise son clan.

Voici le communiqué adressé aux dirigeants :

“Moi, Jorge Horacio Messi, en tant que représentant du joueur professionnel Lionel Andrés Messi, en réponse à la Note publiée le 30 août 2020 par La Liga Nacional de Futbol Professional, concernant la situation contractuelle du joueur, et en marge de son évidente partialité vu ce que représente cette institution, qui défend les intérêts de ses affiliés (les clubs), dois manifester que : nous ne savons pas quel contrat vous avez analysé et quelles sont les bases sur lesquelles vous concluez que celui-ci inclurait une “clause libératoire” applicable dans le cas où le joueur décidait de mettre fin au dit contrat de manière unilatérale, avec effet à partir de la fin de la saison 2019/2020. Cela est dû à une erreur évidente de votre part. En effet, comme le signale littéralement, la clause 8.2.3.6 du contrat signé entre le club et le joueur, “cette indemnisation ne s’appliquera pas si la résiliation du contrat sur décision unilatérale du joueur prend effet à partir de la fin de la saison sportive 2019-2020″. Sans compter d’autres droits stipulés dans le contrat que vous omettez, il est évident que l’indemnisation de 700 M€, prévue par la clause 8.2.3.5, ne s’applique pas dans l’absolu”, peut-on lire.

Il est donc prêt à aller au clash avec Javier Tebas, le président de la Fédé espagnole qui veut absolument que le joueur fasse marcher sa clause dans le cas d’un éventuel départ. Les négociations vont se poursuivre, mais la “Pulga” n’a jamais été aussi près de quitter son club de toujours…