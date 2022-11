Opposé au LOSC, le Stade Rennais a fait de la figuration malgré le point de nul, (1-1). Un adversaire redoutable que Bruno Genesio a tenu à encenser.

« J’apprécie ce point à sa juste valeur. C’est pour moi la meilleure équipe que l’on ait affrontée depuis le début de la saison. On n’était pas non plus dans notre meilleur jour. Ce n’est pas un point miraculeux mais pas loin quand même. On s’en sort bien, on est épargnés ce soir. On a été mis en grande difficulté par cette équipe. Avec le ballon, il y a beaucoup de variétés dans leur jeu, beaucoup de vitesse, beaucoup de qualités techniques. On a plutôt bien défendu mais on a eu beaucoup de mal à leur poser des problèmes. On a trop reculé, trop subi », a déclaré Bruno Genesio en conférence de presse, dans des propos relayés par LePetitLillois.

Un résultat nul miraculeux pour le Stade Rennais qui poursuit sa série d’invincibilité. Troisièmes avec 28 points au compteur, les Bretons ont de sérieux atouts dans la course à la Ligue des Champions. En septième position (23 pts), les Dogues perdent peu à peu du terrain sur le wagon de tête.