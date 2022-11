Victime d’une rupture partielle du biceps droit ce dimanche, lors de l’opposition entre Toulon et Montpellier, Mathieu Bastareaud sera absent pour une durée de 4 à 6 semaines.

« Mathieu Bastareaud s’est blessé, ce dimanche, lors de la première mi-temps du match face au Montpellier Hérault Rugby. Le troisième ligne Rouge et Noir est victime d’une rupture partielle du biceps droit. Ainsi, il sera tenu écarté des terrains entre 4 et 6 semaines. Toute l’équipe du Rugby Club Toulonnais souhaite à Mathieu un prompt rétablissement et ne doute pas de sa détermination pour revenir, une fois de plus, à son meilleur niveau », peut-on lire dans un communiqué officiel publié par le RC Toulon.