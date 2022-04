Selon les informations de Mohamed Toubache – Ter, le Stade Rennais aurait pris la décision de se séparer de Jonas Martin, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison.

L’histoire d’amour entre le Stade Rennais et Jonas Martin touche à sa fin. Le milieu de terrain de 31 ans, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison, ne sera pas conserver par le club breton selon les informations de Mohamed Toubache – Ter. De nombreux clubs français et italiens auraient déjà pris contact avec l’entourage du joueur. Pour rappel, Jonas Martin, qui a rejoint la Bretagne lors du mercato estival 2019 après deux saison à Strasbourg, a joué 45 matchs toutes compétitions confondues avec le Stade Rennais. Cette saison il a porté le maillot rouge et noir à 26 reprises pour un but et une passe décisive.