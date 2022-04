Mardi soir, Karim Benzema, attaquant du Real Madrid, a inscrit le but de la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions face à Chelsea. À l’issue de la rencontre, il a été félicité par Thierry Henry.

Karim Benzema a une nouvelle fois été étincelant. L’international français a permis au Real Madrid de se qualifier pour le dernier carré de la ligue des Champions malgré une défaite, 3-2, contre Chelsea, en quart de finale retour. Il a inscrit, de la tête, le but décisif à la 96e minute. À l’issue de la rencontre, il a été félicité par Thierry Henry, consultant pour CBS Sport, lors des soirées de Ligue des Champions.

« La façon dont il y va : il se rapproche du premier poteau puis il fait marche arrière. Ce qu’il a fait, c’est de s’approcher de Vinicius Jr, de voir qu’ils avaient le temps et se connecter avec les yeux. Puis, il est revenu en arrière pour s’assurer qu’il faisait face au but, pour attaquer le ballon et le placer là d’où il venait. Le gardien de but traversera toujours son but, alors il le place d’où il vient. Il savait qu’il était mal placé, il s’est dit : ‘D’accord, laisse moi réajuster mon placement, nous sommes connectés, maintenant laisse moï finir », a analysé le consultant pour CBS Sports.

Karim Benzema, réalise une saison exceptionnelle avec 38 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues.