Nouveau directeur technique du Stade Rennais, Florian Maurice est revenu sur le mercato estival et précise que le club breton attend encore du monde pour se renforcer.

Lors d’une interview donnée à “l’Equipe”, il a assuré que le mercato n’était pas encore terminé et que le club allait plus acheter que vendre.

“Messi va être libre (rires). On va essayer de se renforcer parce qu’on se doit de construire la meilleure équipe possible pour être bon dans toutes les compétitions.”

Ce dernier précise aussi qu’Eduardo Camavinga sera bien rennais dans quelques semaines et que M’Baye Niang pourrait finalement rester au club. “C’est très difficile de prévoir quoi que ce soit. M’Baye est sous contrat avec le Stade Rennais. Il travaille bien. Aujourd’hui, on a prévu de ne perdre personne. Il faut être patient, en espérant conserver nos meilleurs éléments, nécessaires pour faire une grande saison et continuer de grandir.” Pour le moment, le SDRFC a recruté deux joueurs, Martin Terrier et Nayef Aguerd.