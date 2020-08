Une nouvelle recrue au DFCO. Ce mercredi, les dirigeants bourguignons ont officialisé l’arrivée d’Ańibal Chalá en prêt en provenance du Deportivo Toluca au Mexique.

Le latéral gauche de 23 ans vient renforcer le secteur défensif du DFCO et a livré ses premières réactions. “Le football européen a toujours attiré mon attention. J’aime beaucoup ce football et je l’ai beaucoup regardé. Quand j’ai eu l’opportunité de rejoindre le DFCO, j’ai tout de suite eu très envie de venir. J’ai hâte de débuter et de découvrir mes coéquipiers”. Il est prêté avec une option d’achat. Rappelons qu’un peu plus tôt dans la journée, le club a accueilli également Jonathan Panzo (19 ans), le défenseur anglais en provenance de l’AS Monaco.