La sanction est tombé. La LFP a communiqué ce mercredi les condamnations infligés aux joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 pour paris illégaux et interdits par le Code du Sport. Parmi eux 3 évoluent dans l’élite. Gaëtan Laborde, butteur du Stade Rennais Gaëtan Laborde, l’attaquant d’Angers Stéphane Bahoken et enfin le défenseur central du FC Nantes Jean-Charles Castelletto. Tous écopent de la même sanction : trois matches de suspension avec sursis.

« Il s’agit du douzième croisement de fichiers, effectué avec le concours de l’ANJ et de la FDJ, depuis la saison 2013/2014. Ces infractions sont commises alors même que, de concert, la LFP et l’UNFP mènent des campagnes de sensibilisation ou d’information auprès des clubs au quotidien. La Commission rappelle que les joueurs de football professionnel ont interdiction générale de parier sur toutes les compétitions de football, qu’elles soient nationales ou étrangères », a expliqué la LFP via un communiqué.