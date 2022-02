Luka Modric n’est pas prêt de raccrocher les crampons… À 36 ans, le joueur du Real Madrid, sous contrat jusqu’en juin prochain, s’est montré encore déterminé.

« Je ne sais pas jusqu’à quelle année je vais pouvoir jouer. Ça pourrait être 40, ou plus ou moins. Voyons voir. Je dois y aller petit à petit, profiter de ce que je fais bien, je me sens bien physiquement, ce qui est important, mentalement aussi. Je suis dans un très grand club, le meilleur club du monde sans aucun doute et je travaille pour maintenir ce niveau le plus longtemps possible. J’ai presque 37 ans et je me sens vraiment très bien. », a déclaré le Ballon d’Or 2018 dans des propos rapportés par Marca.