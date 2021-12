Critiqué lors de son passage à l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio fait désormais le bonheur du Stade Rennais. Totalement épanoui en territoires bretons, le technicien français n’a pas toujours eu une telle ferveur autour de lui. A l’OL, les supporters l’ont menacé de mort.

« Je ne savais pas qu’il y avait des hooligans à Lyon. Je sais juste ce que j’ai pu vivre après un certain match à Chypre et que personne n’a rien fait. Après un match nul à Chypre (contre l’Apollon Limassol en 2017 en Europa League, ndlr), j’ai reçu ce jour-là des menaces de mort sur mon téléphone. Mon numéro avait été divulgué sur Twitter. Des insultes, des menaces de mort… 400 ou 500 messages que j’ai encore avec les numéros que j’ai identifiés. J’ai porté plainte et il n’y a eu aucune suite. Voilà, c’est tout ce que je sais. Peu importe que cela soit à Lyon, à Marseille ou à Rennes ou ailleurs. Je pense qu’il y a eu un gros laxisme de la part des pouvoirs publics et peut-être de nos instances sportives. Il est tant que cela cesse. Il faut prendre, enfin, les décisions qui s’imposent. C’est malheureusement un peu tard mais en tous les cas, mieux vaux tard que jamais. À eux maintenant de prendre leurs responsabilités« , a confié Bruno Genesio en conférence de presse.