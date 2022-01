Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims est revenu sur l’intérêt du club de Newcastle pour l’attaquant rémois Hugo Ekitike.

Interrogé par Le Quotidien du Sport, Jean-Pierre Caillot a exposé la position du Stade de Reims concernant Hugo Ekitiké : « C’est vrai que beaucoup s’aperçoivent maintenant des qualités du joueur, mais pas nous. Il a été formé chez nous et ce qu’il fait ne nous surprend pas. Newcastle s’est positionné, nous avons discuté. Ils ont fait une proposition qui ne nous convient pas. Comme nous n’avons pas forcément envie de le voir partir, nous avons fixé la barre assez haut. (…) Ils nous ont bien proposé 35 millions au total, mais avec de nombreux bonus, dont certains quasiment impossibles à atteindre. Comme, par exemple, remporter la Ligue des Champions. (…) Nous on veut 30 millions fixes plus 10 millions de bonus réalisables. »