Le FC Barcelone est en discussions avancées avec Andreas Christensen. Le défenseur Danois est libre en fin de saison et pourrait signer un pré-contrat avec le club catalan prochainement.

Chelsea pourrait se retrouver dépouiller l’été prochain en défense avec Rudiger, Azpilicueta et Christensen qui arrivent en fin de contrat et ne semblent pas prêts de prolonger. Le Barça est donc à l’affut pour renforcer sa défense centrale et serait très intéressé par le profil du défenseur danois de 25 ans. Christensen aurait rejeté plusieurs offres de prolongation de la part des Blues et serait sur le départ en juin prochain. Selon les informations de Sport.es, le Danois et ses représentants ont eu des discussions approfondies avec les représentants catalans.

Le défenseur central rêverait de jouer pour le Barça depuis plusieurs années. Mais les Blaugranas ne sont pas sur le dossier puisque plusieurs clubs de Premier League et le Bayern Munich se battent également pour obtenir la signature du joueur de Chelsea gratuitement l’été prochain. Pour rappel, comme tous les joueurs en fin de contrat il peut d’ores et déjà signer un pré-contrat avec son futur club. La situation risque donc de se décanter rapidement en Catalogne ou ailleurs.