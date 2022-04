Auteur de 10 buts et 4 passes décisives cette saison, Hugo Ekitike pourrait quitter le Stade de Reims cet été.

En effet, de nombreux prétendants se renseignent sur l’attaquant d’origine camerounaise. Newcastle, qui dispose de riches propriétaires, s’est intéressé au joueur de 19 ans cet hiver et était proche de s’attacher ses services. « Il est l’un des exemples des progrès réalisés cette saison par beaucoup de nos jeunes joueurs. Hugo était prêté au Danemark la saison dernière, mais nous avons vu un gros potentiel en lui« , confirme le technicien rémois Oscar Garcia au micro de Sky Sport. Outre Newcastle, West Ham et Arsenal sont entrés dans la danse et pourraient aussi attirer Ekitike dans leurs filets. Des intérêts qui ne surprennent pas l’entraîneur rémois.