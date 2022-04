L’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli évoque le choc à venir contre le Paris Saint-Germain ce dimanche soir en Ligue 1. Il a parlé du cas Kylian Mbappé et il pense que le buteur français est impossible à stopper.

« J’ai eu la possibilité d’affronter Kylian Mbappé au Mondial et ici, quand Paris est venu. Et à chaque fois, il fait la différence : dans l’espace, balle au pied, dans sa finition. Avec les joueurs qu’il a autour de lui, il est presque inarrêtable. On doit être une grande équipe collective, parce qu’individuellement, il est largement au-dessus. » A expliqué l’Argentin devant les médias ce samedi, à un peu plus de 24 heures du choc face au club de la capitale.