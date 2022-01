Actuellement au Cameroun pour disputer la CAN 2022 avec la Côte d’Ivoire, Ghislain Konan intéresse grandement Galatasaray. Le club turc serait même en discussion avec le Stade de Reims.

Alors que le nom d’Hugo Ekitike est évoqué outre-manche pour un départ cet hiver, un autre Rémois pourrait partir en janvier. Selon les informations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray serait à fond sur Ghislain Konan. Des discussions officielles seraient même en cours entre le club stambouliote et le club champenois. Actuellement à la CAN avec la Côte d’Ivoire, le latéral gauche est une pièce importante du Stade de Reims. Il a notamment disputé tous les matchs de Ligue 1 qu’il a pu cette saison, 17. Ghislain Konan est en fin de contrat à l’issue de la saison et est évalué à 6 millions d’euros par le site Transfermarkt.