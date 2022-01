Impliqué dans un combat dantesque face à Ciryl Gane pour sa ceinture de champion du monde UFC des lourds, Francis Ngannou a employé une stratégie peu habituelle. Une victoire à l’arrachée expliquée notamment par une blessure impromptue.

Ce samedi 22 janvier, Francis Ngannou a remporté un duel important pour conserver son titre face au Français Cyril Gane. Une victoire obtenue aux points, une première dans la carrière du Camerounais. Adepte des succès par K.O, le Champion du monde a du innové suite à une blessure impromptue contractée pendant ses séances d’entraînement. Une explication qu’a dévoilée Francis Ngannou dans une interview accordée à RMC Sport.

« La lutte était une possibilité. Ce n’était pas vraiment envisagé, mais j’étais plus confiant sur ma lutte car je m’entraine à Xtreme Couture. C’est une salle très réputée pour la lutte. Il y a des lutteurs avec des gros gabarits et des entraineurs de très haut niveau. Depuis un certain temps, je sens que ma lutte évolue, mais je n’avais pas encore eu l’occasion de prouver ça dans la cage. Mais là, étant donné que j’étais handicapé par mon ligament latéral intérieur qui a été déchiré il y a trois semaines et mon ligament croisé antérieur, j’ai saisi l’occasion que Ciryl m’a donnée en allant à la lutte. Je n’étais pas très stable sur mon genou. Donc en allant au sol, je pouvais me poser et éviter d’user mon genou. »

La suite on la connaît. Malgré sa blessure, Francis Ngannou est parvenu à surpasser son adversaire, le Français Ciryl Gane, qui a pourtant délivré un magnifique combat.